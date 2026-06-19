Malatya'da 'Huzur 44' Uygulaması Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Malatya'da 'Huzur 44' Uygulaması Gerçekleştirildi

19.06.2026 12:37
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Malatya'da polis, 13 ilçede 'Huzur 44' uygulaması ile 2 bin 362 kişiyi denetledi, 12 iş yeri ceza aldı.

Malatya'da polis ekiplerince 13 ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen "Huzur 44" uygulamasında 2 bin 362 kişi ve 715 araç denetlenirken, 12 iş yeri hakkında işlem yapıldı, 43 araca ise idari para cezası kesildi.

Malatya'da huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik polis ekiplerince 13 ilçede eş zamanlı "Huzur 44 Uygulaması" gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Huzur 44 Uygulaması (2026/5)" kapsamında, 31 farklı noktada ve umuma açık iş yerlerinde denetim yapıldı. Uygulamaya 74 ekip ve 313 polis katıldı.

Denetimlerde 2 bin 362 kişinin GBT sorgusu yapılırken, 715 araç kontrol edildi. Ekipler ayrıca 49 umuma açık iş yeri ile 6 park ve bahçede denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde kapalı alanda sigara ve nargile içirilmesi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmaması ile eksik evrak gibi nedenlerle 12 iş yeri hakkında tutanak düzenlendi. Trafik denetimlerinde ise çeşitli kural ihlalleri tespit edilen 43 araca idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim ve uygulamaların aralıksız devam edeceğini bildirdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Malatya, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da 'Huzur 44' Uygulaması Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da 'Huzur 44' Uygulaması Gerçekleştirildi - Son Dakika
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