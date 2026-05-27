Malatya\'da iki ayrı olayda 3 kişi yaralandı

Malatya'da meydana gelen iki ayrı silahlı olayda 3 kişi yaralandı.

İlk olay, Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi Belediye Önü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bölgede iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada tabanca ile açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne giderken, olay yerinde inceleme yapan ekipler 1 adet bıçak, terk edilmiş 2 araç ile çok sayıda sopa ele geçirdi.

İkinci olay ise aynı saatlerde Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde yaşandı. Kaldırımda kanlar içerisinde bir şahsı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı şahsın, olayın kendisi tarafından gerçekleştirildiğini söylediği öğrenildi.

Her iki olayla ilgili inceleme sürüyor. - MALATYA