Malatya\'da iki otomobil çarpıştı, Malatya-Ankara kara yolunda 3 kişi yaralandı

Malatya'da iki otomobil çarpıştı, Malatya-Ankara kara yolunda 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Malatya-Ankara kara yolunun Yeşilyurt Belediyesi mevkiinde saat 17.15 sıralarında iki otomobil çarpıştı; kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.15 sıralarında Malatya- Ankara kara yolu Yeşilyurt Belediyesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 HBR 612 plakalı Opel marka otomobil ile 44 ADM 915 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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