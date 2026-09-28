Malatya'da iki otomobil çarpıştı, Malatya-Ankara kara yolunda 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da iki otomobil çarpıştı, Malatya-Ankara kara yolunda 3 kişi yaralandı

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Malatya\'da iki otomobil çarpıştı, Malatya-Ankara kara yolunda 3 kişi yaralandı
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Malatya-Ankara kara yolunun Yeşilyurt Belediyesi mevkiinde saat 17.15 sıralarında iki otomobil çarpıştı; kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.15 sıralarında Malatya- Ankara kara yolu Yeşilyurt Belediyesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 HBR 612 plakalı Opel marka otomobil ile 44 ADM 915 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Yeşilyurtİnceleme3. SayfaMalatyaAnkaraGüncelKazaSon Dakika

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