Malatya\'da İnşaat İşçisi Düşerek Yaralandı

Malatya'da inşaattan düşerek yaralanan işçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 09.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede yapımı devam eden bir inşaatta çalışan işçi henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Düştükten sonra bulunduğu noktada mahsur kalan işçi için ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonrası işçiyi bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA