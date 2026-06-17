Malatya'da İnşaat İşçisi Düşerek Yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da İnşaat İşçisi Düşerek Yaralandı

Malatya\'da İnşaat İşçisi Düşerek Yaralandı
17.06.2026 14:00
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Malatya'da inşaatta düşen işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da inşaattan düşerek yaralanan işçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 09.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede yapımı devam eden bir inşaatta çalışan işçi henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Düştükten sonra bulunduğu noktada mahsur kalan işçi için ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonrası işçiyi bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da İnşaat İşçisi Düşerek Yaralandı - Son Dakika

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