Malatya\'da İş Makinesi Çöken Yola Düştü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yol yapım çalışmaları sırasında bir iş makinesi, çökme meydana gelen yoldaki çukura düştü. Olayda operatör yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol yapımı sırasında zeminin çökmesi sonucu bir iş makinesi oluşan çukura düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 30 dakika süren kurtarma çalışmaları sonucunda operatör bulunduğu yerden çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA