Malatya\'da Kaçak Tütün ve Alkol Operasyonu

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Malatya'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve tütün mamulleri ile sahte alkol ele geçirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Arguvan, Kale, Kuluncak, Yazıhan ve Yeşilyurt İlçelerinde operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda araç, ev ve eklentilerinde yapılan aramada 237 bin 880) adet makaron, 310 kilogram tütün, 10 bin adet sigara filtresi, 241 litre kaçak alkol ve el yapımı alkol üretiminde kullanılan 199 adet aroma kiti ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 9 zanlı hakkında işlem yapıldı. - MALATYA