Malatya'da Kalp Krizi Geçiren 90 Yaşındaki Kadın Ambulans Helikopter ile Hastaneye Kaldırıldı

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Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 90 yaşındaki yaşlı kadın ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

Darende ilçesinde bulunan Ilıca Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Elif Kayaş rahatsızlanınca Ambulans ile Darende Hulusi Efendi Devlet Hastansine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahale sonrası kalp krizi geçirdiği tespit edilen hastanın tam teşekküllü hastaneye sevkine karar verilirken, 112 komuta merkezine durum bildirildi. Kısa sürede Malatya merkezden havalanan ambulans helikopter ilçe stadına iniş yaparak hastayı alarak yeniden havalandı. Malatya Turgut Özal Tıp Merkezine getirilen hastanın buradaki tedavisi sürüyor. - MALATYA