Malatya'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan bölgelerde mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarılan çok sayıda vatandaş güvenli bölgelere yerleştirildi.
Malatya- Kayseri karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Darende-Akçadağ- Kozluca mevkiinde çok sayıda araç yolda mahsur kalırken bölgede araçların geçişlerine izin verilmiyor. Mansur kalan çok sayıda vatandaş ise Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarılarak güvenli bölgelere yerleştirildi.
Belediye ve karayolları ekiplerinin bölgedeki çalışmaların sürdüğü bildirildi. - MALATYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da Kar Amaçlı Ulaşıma Kapanan Yolda Mahsur Kalanlar Kurtarıldı - Son Dakika
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