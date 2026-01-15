Malatya\'da kardan kapanan yollarda ekipler vatandaşların yardımına koştu

Malatya'da kırsal bölgelerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kapanan yollar nedeniyle mağdur olan vatandaşların yardımına ekipler koştu.

Pütürge ilçesine bağlı Nohutlu Mahallesi'nde yaşanan iki ayrı acil durum, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışmasıyla çözüme kavuşturuldu.

Edinilen bilgilere göre, solunum cihazını çalıştıramayan 80 yaşındaki KOAH hastası bir vatandaş için jeneratörde kullanılmak üzere benzin temin edilerek ekipler tarafından ikamet adresine ulaştırıldı.

Aynı mahallede bir başka olayda ise 72 yaşındaki hipertansiyon hastası bir vatandaşın rahatsızlanması üzerine ihtiyaç duyulan ilaçlar temin edildi. İlaçlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince vatandaşın evine teslim edildi.

Ekiplerin, kar yağışının etkili olduğu kırsal bölgelerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. - MALATYA