Malatya\'da konteyner çarşıda korkutan yangın

Malatya'nın Darende ilçesinde konteyner çarşıdaki bir mağazada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde bulunan konteyner çarşıda N.D.'ye ait giyim mağazasında ilk değerlendirmelere göre elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Darende Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Apan da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA