Malatya'da AFAD'a ait termosifonları çalan 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Malatya'da AFAD'a ait termosifonları çalan 2 zanlı gözaltına alındı

Malatya\'da AFAD\'a ait termosifonları çalan 2 zanlı gözaltına alındı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, kurum aşamasındaki konteyner kent için getirilen 39 termosifonun çalındığı belirlenen 2 zanlı gözaltına alındı. Polis ekipleri, zanlıların ikametinde yapılan aramalarda çalıntı termosifonlara el koydu.

09.05.2024 15:26
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Malatya'da, kurum aşamasındaki konteyner kent için getirilen AFAD'a ait 39 termosifonu çaldıkları belirlenen 2 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Elemendik mevkiinde meydana gelen olayda, bölgeye kurulması planlanan konteyner kent için çok sayıda termosifon getirildi. Konteyner kent kurulum aşamasında olduğu için beklemeye alınan termosifonların bir bölümünün yerinde olmadığını fark eden görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri 39 adet termosifonun çalındığını belirlerken, olayı gerçekleştirdikleri değerlendirilen S.Y. ile M.Y.T. gözaltına alındı. Zanlıların ikametinde yapılan aramalarda bulunan çalıntı termosifonlara el konuldu.

Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da AFAD'a ait termosifonları çalan 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da AFAD'a ait termosifonları çalan 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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