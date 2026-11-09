Malatya'da konteyner kentte ölü bulunan 82 yaşındaki kadının ölümü doğal kabul edildi - Son Dakika
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Malatya'da konteyner kentte ölü bulunan 82 yaşındaki kadının ölümü doğal kabul edildi

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Malatya\'da konteyner kentte ölü bulunan 82 yaşındaki kadının ölümü doğal kabul edildi
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Malatya\'da konteyner kentte ölü bulunan 82 yaşındaki kadının ölümü doğal kabul edildi
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Malatya Yeşilyurt'ta yalnız yaşayan 82 yaşındaki kadın, kaldığı konteynerde ölü bulundu. Çeşitli rahatsızlıkları bulunduğu belirtilen kadının ölümü, şüpheli duruma rastlanmaması üzerine doğal ölüm olarak değerlendirildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yalnız yaşayan 82 yaşındaki kadın, kaldığı konteynerde ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'ndeki Manas Konteyner Kent'te meydana geldi. İddiaya göre, konteyner kentte yalnız yaşayan Münire Uyan'dan (82) bir süre haber alamayan yakınları yaşlı kadını kontrol etmek için konteynere geldi. Komşuların yardımıyla konteynere giren aile yaşlı kadını yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine yapılan kontrolde, çeşitli rahatsızlıkları bulunduğu belirtilen kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümünde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı doktorlar tarafından doğal ölüm olarak değerlendirildiği öğrenildi.

Münire Uyan'ın cenazesi, Malatya Şehir Mezarlığı morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA
Malatya Yeşilyurt3. SayfaMalatyaGüncelSon Dakika

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