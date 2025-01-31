Malatya'da Konteyner Yangını: 3 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

3.Sayfa

Malatya'da işçilerin konakladığı konteynerlerde yangın: 3 işçi hastaneye kaldırıldı

MALATYA - Malatya'da rezerv alan inşaat şantiyesinde çalışan işçilerin konakladığı konteynerlerde çıkan yangın büyük korkuya neden oldu. İkisi dumandan etkilenen 3 işçinin hastaneye kaldırıldığı yangın uzun uğraşlar sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, 12.30 sıralarında Battalgazi ilçesi İsmetiye Mahallesi Merkez 4. Bölge 1. Etap rezerv alan inşaat şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre, şantiyede çalışan işçilerinin konakladığı konteynerlerde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında dumanlar göğe yükselirken ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye sağlık ile UMKE ekipleri sevk edildi. Şehrin bir çok noktasında gözlemlenen yangın büyük bir paniğe neden olurken dumandan etkilenen 2 işçi ile kaçarken düşme sonucu yaralanan M.G. hastaneye kaldırıldı.

İşçilerin konaklaması için bölgeye inşa edilen konteynerlerin tamamının yanarak kullanılmaz hale geldiği yangın yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hastaneye kaldırılan işçilerin ayakta tedavi edildiği olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.