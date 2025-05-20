Malatya\'da Mantar Zehirlenmesi: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde mantardan zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Akçadağ ilçesinde meydana gelen olayda, A.D., E.A., F.Ö.,H.Z.,R.D. ve M.U. dağlık bir alanda topladıkları yabani mantarları yedikten sonra rahatsızlandı.

Bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetlerle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 6 kişi burada tedavi altına alındı.

Hastanede tedavileri süren şahısların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA