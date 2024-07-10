Malatya'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, Elazığ'da hissedildi - Son Dakika
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Malatya'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, Elazığ'da hissedildi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, Elazığ'da da hissedildi.

10.07.2024 13:16
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Malatya'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, Elazığ'da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12: 54'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 14 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra Elazığ'da da hissedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, Elazığ'da hissedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, Elazığ'da hissedildi - Son Dakika
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