Malatya’da motosikletli polislerden asayiş uygulaması

Malatya'da Motosikletli Polis Timleri ekiplerince 1-15 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda uyuşturucu maddeler, ruhsatsız silahlar ve fişekler ele geçirildi, 6 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince kentte huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda 120 gram sentetik kannabinoid, 83 adet sentetik ecza hapı, 17 gram esrar, 16 gram metamfetamin, 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 1 kesici alet ve 87 fişek ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalanırken, üzerlerinde suç unsuru bulunan 45 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlerin yapıldığı bildirildi.