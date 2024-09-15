Malatya\'da Müstakil Evde Yangın

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde müstakil evin müştemilatında çıkan yangın korkuttu.

Olay, saat 18.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi Kocaoğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müstakil bir evin müştemilat kısmında henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında müştemilattan alevler yükselirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 20 dakika süren müdahale sonucu çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA