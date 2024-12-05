Malatya'da Narkotik Operasyonu: 10 Tutuklama - Son Dakika
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Malatya'da Narkotik Operasyonu: 10 Tutuklama

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Malatya'da düzenlenen operasyonda 12 şüpheliden 10'u tutuklandı, 24 bin sentetik ecza ele geçirildi.

05.12.2024 12:17
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Malatya'da narkotik operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

MALATYA - Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'sokak satıcısı' olarak bilinen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri kentte 'Sokak satıcısı' olarak bilinen 12 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda 24 bin 866 adet sentetik ecza ve 2.78 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 12 şüpheli şahıs emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Savcılık tarafından sorguları tamamlanan şüphelilerden tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada gençleri zehirleyen sokak satıcılarına ve zehir tacirlerine karşı mücadelelerinin kararlılıkla devam edileceği belirtilerek, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi zehirleyen sokak satıcıları ve zehir tacirlerine yönelik operasyonlarımız azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Narkotik Operasyonu: 10 Tutuklama - Son Dakika

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