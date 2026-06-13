Malatya'da Narkotik Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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Malatya'da Narkotik Operasyonu: 4 Gözaltı

Malatya\'da Narkotik Operasyonu: 4 Gözaltı
13.06.2026 12:51
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Malatya'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 4 bin sentetik hap, esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen narkotik operasyonunda 4 bin 6 sentetik ecza hapı, esrar ve metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen fiziki takipli çalışmalar kapsamında 4 şüpheli, 2 araç ve 1 adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda 4 bin 6 adet sentetik ecza hapı, 450 gram esrar, 381 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 4 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Malatya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da Narkotik Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika

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