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Malatya'da, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, 09.40 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Ataköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmet Paşa caddesi üzerinde seyir halinde olan A.Ş. idaresindeki 06 MUN 51 plakalı otomobil ile H.Ü. yönetimindeki 27 ANJ 730 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA