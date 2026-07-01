Malatya'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Malatya'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Malatya\'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı
01.07.2026 10:43
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Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı, vatandaşlar yaralıları kurtardı.

Malatya'da iki otomobilin altgeçitte çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Ters dönen araçtaki yaralıları vatandaşlar kurtardı.

Kaza, saat 09.15 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolu üzerindeki Battalgazi Altgeçidi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ yönünden gelen 44 AGB 162 plakalı otomobil ile aynı yöne seyreden 06 EAZ 116 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri refüje çarparak ters dönerken, araçta sıkışan 3 yaralı çevredeki vatandaşların müdahalesiyle çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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