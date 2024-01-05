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Malatya'da Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı

Malatya-Sivas karayolu Topsöğüt Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil takla attı. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya\'da Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı
05.01.2024 - 13:22,
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Malatya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil takla attı, kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Malatya- Sivas karayolu Topsöğüt Mahallesi mevkiinde yaşanan kazada M.A. yönetimindeki 44 AS 303 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıkarak su tahliye kanalına düştü.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araç içerisine sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışması ile kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralı sürücünün tedavisi sürerken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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