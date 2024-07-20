Malatya'da Otomobil Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
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Malatya'da Otomobil Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Malatya\'da Otomobil Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlı müdahaleyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, araçta kısmi maddi hasar meydana geldi.

20.07.2024 16:35
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde aninden alev alan otomobildeki yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Eşref Bitlis Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir araç motor kısmında aniden alev aldı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, olaya hızlıca müdahale eden ekipler yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yaralananın olmadığı olayda, araçta kısmi maddi hasar meydana geldi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Otomobil Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Otomobil Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
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