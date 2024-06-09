Malatya'da Otomobilde Mahsur Kalan 2 Yaşındaki Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Malatya'da Otomobilde Mahsur Kalan 2 Yaşındaki Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde depremzedelerin kaldığı Samanköy Konteyner kentte yaşanan olayda, 2 yaşındaki erkek çocuk ailesine ait otomobilde oyun oynarken kapıları yanlışlıkla kilitleyince içeride mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, camları da kapalı olan araçta mahsur kalan çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı. Bir süre sonra kapıyı açan itfaiye ekipleri, çocuğu aileye teslim etti.

09.06.2024 21:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da bir otomobilde kilitli kalan 2 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde depremzedelerin kaldığı Samanköy Konteyner kentte yaşanan olayda da 2 yaşındaki erkek çocuk ailesine ait otomobilde oyun oynarken kapıları yanlışlıkla kilitleyince içeride mahsur kaldı. Camları da kapalı olan araçta mahsur kalan çocuğun kurtarılması için olay yerine gelen İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri aracın kapılarını açmak için çalışma başlattı. Bir süre sonra kapıyı açan itfaiye ekipleri araçta mahsur kalan çocuğu çıkararak aileye teslim etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yeşilyurt, İtfaiye, Malatya, Çocuk, İtfaiye, Acil Durum, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Otomobilde Mahsur Kalan 2 Yaşındaki Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:19 Fransa’da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi
00:47 Avrupa’da kırmızı alarm Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
23:58 Akıllara Özgür Özel’in sözü geldi Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı
23:23 Ankara’nın uykularını kaçıran skandal Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar
22:14 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meclis’i feshederek erken seçim kararı aldı Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meclis'i feshederek erken seçim kararı aldı
07:59 Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi
04:57 Seçime sayılı günler kala Maduro’dan suikast iddiası Planın arkasındaki 3 ismi de paylaştı Seçime sayılı günler kala Maduro'dan suikast iddiası! Planın arkasındaki 3 ismi de paylaştı
00:42 Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı Girdikleri evin sahibine kurşun yağdırdılar Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı! Girdikleri evin sahibine kurşun yağdırdılar
00:21 Tüm Türkiye merak ediyordu Montella’dan Ara Güler kararı Tüm Türkiye merak ediyordu! Montella'dan Ara Güler kararı
23:28 Bu kareyi inandırıcı bulmadı Acun’un Aziz Yıldırım kini dinmiyor Bu kareyi inandırıcı bulmadı! Acun'un Aziz Yıldırım kini dinmiyor
23:04 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye’yi ziyaret edecek İşte masadaki konular Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'yi ziyaret edecek! İşte masadaki konular
22:22 Ali Koç’tan ezeli rakiplere gözdağı: Hiç olmadığı kadar üstünlüğümüz var Ali Koç'tan ezeli rakiplere gözdağı: Hiç olmadığı kadar üstünlüğümüz var
21:45 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’dan Ali Koç’un seçim zaferi sonrası ilk paylaşım Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Ali Koç'un seçim zaferi sonrası ilk paylaşım
21:32 TFF, 3. kez Fenerbahçe Başkanı seçilen Ali Koç’u tebrik etti TFF, 3. kez Fenerbahçe Başkanı seçilen Ali Koç'u tebrik etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 08:48:15. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da Otomobilde Mahsur Kalan 2 Yaşındaki Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement