Malatya'da Otomobilde Mahsur Kalan 2 Yaşındaki Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Malatya'da bir otomobilde kilitli kalan 2 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde depremzedelerin kaldığı Samanköy Konteyner kentte yaşanan olayda da 2 yaşındaki erkek çocuk ailesine ait otomobilde oyun oynarken kapıları yanlışlıkla kilitleyince içeride mahsur kaldı. Camları da kapalı olan araçta mahsur kalan çocuğun kurtarılması için olay yerine gelen İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri aracın kapılarını açmak için çalışma başlattı. Bir süre sonra kapıyı açan itfaiye ekipleri araçta mahsur kalan çocuğu çıkararak aileye teslim etti. - MALATYA