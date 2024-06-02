Malatya\'da PKK/KCK terör örgütü üyeliğinden aranan zanlı yakalandı

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Malatya'da jandarma tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında hakkında PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan aranma kaydı bulunan bir zanlı yakalandı.

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akçadağ ilçesi Kozluca Mahallesi'nde bir yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu iddiasıyla aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün tutuklama kararı bulunan K.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin adından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA