Malatya\'da pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çalıştığı fabrikada pres makinesinin arasına sıkışan 45 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Olay, 13.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesinde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi. İddiaya göre, 45 yaşındaki Hüseyin Uçar arıza nedeniyle pres makinesine sıkışan elbiseleri çıkarmaya çalışırken, pres makinesinin hareket etmesiyle arada sıkıştı. Durumun fark edilmesinin ardından sıkıştığı yerden çıkarılan şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Talihsiz işçinin cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA