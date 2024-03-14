Malatya'da Ramazan ayında dilenci operasyonu
Zabıtayı görünce parayı ayakkabısına gizledi
MALATYA - Malatya'da zabıta ekipleri, Ramazan Ayının başlaması ile artan dilencilere yönelik çalışma başlattı. Bir dilencinin ise zabıta ekiplerinden parasını saklamak için ayakkabısının içine koyduğu görüldü.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler Ramazan Ayının gelmesi ile kentte artan dilencilik olayına karşı çalışma başlattı. Vatandaşların dini duygularını sömürerek dilencilik yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda değişik noktalardan 17 kişi yakalandı. Dilenciler daha sonra Zabıta Karakoluna getirilirken bir dilencinin üst aramasında paralarını ayakkabısının içine sağladığı görülürken, buradaki işlemlerde 17 şahıs hakkında Kabahatler kanununa aykırı davrandıkları için işlem başlatılırken el konulan bin 455 TL ise tutanakla el konuldu.
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Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait NF-5 eğitim uçağı, üs içerisindeki şantiye alanına düştü. Uçağın düştüğü şantiye alanındaki iş makinesini kullanan askeri personel şehit oldu. Pilot ise uçaktan atlama anı kameraya yansıdı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.
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