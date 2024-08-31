Malatya'da Ruhsatsız Silah Ticaretine Operasyon: 6 Gözaltı - Son Dakika
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Malatya'da Ruhsatsız Silah Ticaretine Operasyon: 6 Gözaltı

Malatya\'da Ruhsatsız Silah Ticaretine Operasyon: 6 Gözaltı

Malatya'da jandarma ekipleri, Darende ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda ruhsatsız silah ticareti yapan 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandı.

31.08.2024 15:26
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Malatya'da jandarma ekipleri ruhsatsız silah ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Darende İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, Darende ilçesi Hisarkale Mahallesi'nde ruhsatsız silah ticareti yapıldığı tespit edildi. Ekiplerin 29 Ağustos tarihinde düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında, 3 adet 9 mm çapında tabanca, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 5 adet av tüfeği, 248 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ve 11 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği yer aldı.

Operasyon sonucunda 6 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlemlere başlandığı bildirildi. Güvenlik güçlerinin bölgede ruhsatsız silah ticaretine yönelik operasyonlarının devam edeceği öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Ruhsatsız Silah Ticaretine Operasyon: 6 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Ruhsatsız Silah Ticaretine Operasyon: 6 Gözaltı - Son Dakika
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