Malatya\'da Sahte Altın Operasyonu

Malatya'da polis ekiplerince sahte altın ve tefecilik suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri 9 milyon 371 bin TL olan düşük ayarlı ve değeri değiştirilmiş altınlar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Malatya'da, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahtecilik suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, kente darphane basımı olmayan düşük ayarlı altın getirildiği belirlendi. Çalışmalar kapsamında sahte altınla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli ile tefecilik yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin üzeri ve iş yerlerinde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda 4 adet POS cihazı, POS cihazlarına ait 117 adet slip ile düşük ayarlı ve milyem değeri değiştirilmiş 9 adet gramsiye, 126 adet Ata lira, 4 adet tam altın, 8 adet yarım altın, 226 adet çeyrek altın, 5 adet gram altın, 3 adet Ata çeyrek, 1 adet Ata yarım ve 1 adet Reşat yarım altın ele geçirildi. Ele geçirilen altınların piyasa değerinin yaklaşık 9 milyon 371 bin TL olduğu bildirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.