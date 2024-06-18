Malatya'da Sahte Altınla Dolandırılan Yetiştiricinin Kurbanı Polis Tarafından Bulundu

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Malatya'da, sahte altınla dolandırılan yetiştiricinin kurbanını polis ekipleri bularak sahibine teslim etti.

Yeşilyurt ilçesi Yeşilkaynak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, canlı hayvan pazarına kurbanlık almaya giden A.P yetiştirici A.A. ile kurbanlık pazarlığına tutuştu. İkili 12 bin TL değerinde kurbanlık bir keçi üzerinde anlaşırken, ödemeyi 4 adet çeyrek ile 3 bin 500 TL para ile yapan A.P. keçiyi alarak olay yerinde uzaklaştı. Yetiştirici A.A. altınların sahte olduğunu fark etmesinin ardından durumu polis ekiplerine bildirirken, ihbar üzerine çalışma yapan ekipler keçiyi bularak sahibine teslim etti.

Olayın zanlısı A.P.'nin yakalanması için başlatılan çalışmaların ise sürdüğü bildirildi. - MALATYA