Malatya'da Şantiyede Kavga: 5 Yaralı

18.08.2025 17:18
Battalgazi'deki şantiyede işçiler arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir şantiyede işçiler arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, 14.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şantiye çalışanı yaklaşık 100 işçi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı, sopalı kavgaya dönüşürken, kavgada 5 işçi darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis tarafından bir grup işçinin gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:54
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30’a çevrildi
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
15:32
Bakan Tekin’in ’’Yasak’’ uyarısına rağmen okullarda ’’Bağış’’ zulmü sürüyor
Bakan Tekin'in ''Yasak'' uyarısına rağmen okullarda ''Bağış'' zulmü sürüyor
