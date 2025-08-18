Malatya\'da Şantiyede Kavga: 5 Yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir şantiyede işçiler arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, 14.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şantiye çalışanı yaklaşık 100 işçi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı, sopalı kavgaya dönüşürken, kavgada 5 işçi darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis tarafından bir grup işçinin gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA