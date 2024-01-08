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Malatya'da şehit yakınlarını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da şehit yakınlarını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Malatya'da, kendisini askeri personel olarak tanıtarak, şehit yakınlarına iş ayarlama gibi vaatlerde bulunduğu ileri sürülen A.A. isimli zanlı, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, jandarma işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya\'da şehit yakınlarını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
08.01.2024 - 15:15,
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Malatya'da, şehit yakınlarını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Malatya'da, kendisini askeri personel olarak tanıtarak, şehit yakınlarına "iş ayarlama" gibi bazı vaatlerde bulunduğu ileri sürülen A.A. isimli zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlı jandarma ki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da şehit yakınlarını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da şehit yakınlarını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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