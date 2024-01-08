Malatya'da, şehit yakınlarını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Malatya'da, kendisini askeri personel olarak tanıtarak, şehit yakınlarına "iş ayarlama" gibi bazı vaatlerde bulunduğu ileri sürülen A.A. isimli zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlı jandarma ki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA