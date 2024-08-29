Malatya\'da Serinlemek İçin Kanala Giren Şahıs Boğularak Hayatını Kaybetti

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren yabancı uyruklu şahıs boğularak hayatını kaybetti.

Doğanşehir ilçesine bağlı Altıntop Mahallesi'nde inşaat şantiyesinde çalıştığı öğrenilen 22 yaşındaki Firuz İsazade serinlemek için Sürgü Barajı sulama kanalına girdi. Bir süre sonra suda kaybolan şahsın arkadaşları durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı sualtı arama kurtarma ekipleri kanalda arama çalışması başlattı.

Yapılan aramalarda şahsın cansız bedeni yaklaşık 5 kilometre ileride Kayapınar Mahallesi'nden geçen kanalın içerisinde bulundu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan gencin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA