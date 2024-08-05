Malatya\'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

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Malatya'da seyir halinde iken aniden alev otomobil alev topuna döndü.

Olay, sabah saatlerinde Malatya- Elazığ karayolu Kömürhan Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen bir otomobil aniden alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, alev topuna dönen araç yaklaşık 10 dakikalık bir müdahale sonrası söndürüldü.

Yaralananın olmadığı olayda araç kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA