Malatya\'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 4 Tüfek, 1 Kılıç, 5 Tabanca ve Kannabinoid Ele Geçirildi

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Malatya'da, silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 adet tüfek,1 adet kılıç, 5 adet tabanca, 1 adet susturucu ile piyasa değeri yaklaşık bir milyon olan kannabinoid ham maddesi ele geçirildi.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık bir milyon olan kannabinoid ham maddesi ile 4 adet tüfek,1 adet kılıç, 5 adet tabanca, 1 adet susturucu, ele geçirildi.

Operasyonda A.B. ile E.S. gözaltına alındı. Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA