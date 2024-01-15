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Malatya'da silahlı kavga sonucu yaralanan kişi 70 kilometre araç kullanarak yardım istedi - Son Dakika
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Malatya'da silahlı kavga sonucu yaralanan kişi 70 kilometre araç kullanarak yardım istedi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen olayda, bir kişi araçta silahla sırtından vurulmuş halde bulundu. Yaralı şahıs, çıkan kavgada açılan ateş sonucu yaralandığı ve yaralı halde 70 kilometre yol kat ederek yardım istedi. Olayın şüphelisi jandarmaya teslim oldu ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya\'da silahlı kavga sonucu yaralanan kişi 70 kilometre araç kullanarak yardım istedi
15.01.2024 - 23:30,  Güncelleme: 23:34
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir kişi, araçta silahla sırtından vurulmuş halde bulundu. Şahsın çıkan kavgada açılan ateş sonucu yaralandığı ve yaralı halde 70 kilometre araç kullandığı belirlendi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yeşilkaynak Mahallesi Sıhhat Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Malatya-Sincik karayolunda İ.S. ile A.E. arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada darp edilen İ.S., A.E.'ye ait olduğu ileri sürülen otomobile binerek kaçmaya başladı. Bu sırada araca tabancayla ateş açılırken, bagaj kısmına isabet eden kurşun koltuğu delerek İ.S.'nin omzuna isabet etti. İ.S., yaralı halde yaklaşık 70 kilometre yol kat ederek, ikametine yakın bir bölgede aradığı 112 Çağır Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın şüphelisi A.E.'nın daha sonra jandarmaya giderek teslim olduğu belirtilirken, ekipler araçta detaylı inceleme yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da silahlı kavga sonucu yaralanan kişi 70 kilometre araç kullanarak yardım istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da silahlı kavga sonucu yaralanan kişi 70 kilometre araç kullanarak yardım istedi - Son Dakika
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