Malatya'da silahlı saldırı düzenleyen 2 zanlı yakalandı

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Malatya'da bir adrese silahlı saldırı düzenleyerek kaçan 2 zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Battalgazi İlçesi Toptaş Mahallesi'nde bir ikamete silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmaz iken zanlılar kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken olaya karıştıkları belirlenen M.D. ve M.E. suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA