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Malatya'da Söğütlü Camii'nin kubbesi yıkıldı - Son Dakika
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Malatya'da Söğütlü Camii'nin kubbesi yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da hasarlı yapıların yıkım işlemleri devam ediyor. Söğütlü Camii'nin kubbesi de yıkım işlemleri sırasında saniyeler içerisinde yıkıldı. Bölge esnafı ise caminin yıkılmasından üzüntü duyduklarını belirterek, daha güzelinin yapılacağına inandıklarını söyledi.

Malatya\'da Söğütlü Camii\'nin kubbesi yıkıldı
05.01.2024 - 15:47,  Güncelleme: 15:49
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da hasarlı yapıların yıkım işlemleri devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yıkım işlemlerine başlanan kentin sembol yapılarından Söğütlü Camii'nin kubbesi de saniyeler içerisinde yıkıldı.

Malatya'da, geçtiğimiz günlerde yıkım işlemlerine başlanılan kentin sembol yapılarından Söğütlü Camii'nde yıkım çalışmaları sürüyor.

Yıkılmaması için yoğun bir çalışma yürütülen ana taşıyıcı alanlarında burkulmaların tespit edilmesinin ardından yıkım işlemlerine başlanılan Söğütlü Camii'nin kubbesi de saniyeler içerisinde yıkıldı.

Yıkım işlemlerini yakından takip eden bölge esnafı ise caminin yıkılmasında üzüntü duyduklarını belirterek, daha güzelinin yapılacağına inandıklarını söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Söğütlü Camii'nin kubbesi yıkıldı - Son Dakika


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