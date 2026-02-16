Malatya'da Sokak Satıcılarına Operasyon

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 263 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan zanlılardan 1'i tutuklandı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda iki ikamet ve iki şahsın üzerinde yapılan aramalarda 2 bin 263 gram metamfetamin maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MALATYA