Malatya'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Malatya\'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Malatya'da kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki toprak yığınına çarparak takla attı.

26.04.2025 12:19
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Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki toprak yığınına çarpan otomobil, metrelerce savrularak takla attı. Saniye saniye kameralara yansıyan kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 09.45 sıralarında Malatya- Adıyaman kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden gelen M.E. (54) idaresindeki 42 AL325 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki toprak yığına çarptıktan sonra metrelerce savrularak takla attı. Saniye saniye kameralara yansıyan kazada sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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