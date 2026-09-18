Malatya\'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, kazada yaralanan olmadı

Malatya'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, sabah saatlerinde Malatya- Adıyaman karayolu Doğanşehir - Erkenek Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 63 UE 731 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmaz iken ihbar üzerine bölgeye tedbir amaçlı jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.