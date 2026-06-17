Malatya\'da Tartışma Silahla Bitti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle bacağından yaralayan şüpheli polise teslim olduktan sonra ekiplerle birlikte olay yerinde boş kartuş aradı.

Olay, saat 13.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi Kent Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, satın aldığı bir ürünü teslim almak için olay yerine giden M.G. ile bölgede ikamet eden Y.K.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Y.K.K., pompalı tüfekle M.G.'ye ateş açtı. Bacağına saçmalar isabet eden M.G., özel araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, olayın ardından polise teslim olan şüpheli Y.K.K., tek el ateş ettiğini belirterek ekiplerle birlikte olay yerinde boş kartuş araması yaptı. K.K.'nın gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA