Malatya'da tır ile kamyonet çarpışması: 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Malatya'da tır ile kamyonet çarpışması: 1 kişi hayatını kaybetti

Malatya\'da tır ile kamyonet çarpışması: 1 kişi hayatını kaybetti

Malatya'nın Arguvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü hayatını kaybederken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından soruşturma başlatıldı.

13.05.2024 16:56
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Malatya'nın Arguvan ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Malatya'nın Arguvan ilçesi Gümüşlü Mahallesi mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, Arapgir-Malatya karayolunda Malatya istikametinden Arapgir ilçesi istikametine giden O.Ö. (49) yönetimindeki tır ile karşı yönden gelen R.F.D. idaresindeki oto kurtarıcısı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, feci kazada kamyonetin sürücü R.F.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da tır ile kamyonet çarpışması: 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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