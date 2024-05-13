Malatya\'da tır ile kamyonet çarpışması: 1 kişi hayatını kaybetti

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Malatya'nın Arguvan ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Malatya'nın Arguvan ilçesi Gümüşlü Mahallesi mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, Arapgir-Malatya karayolunda Malatya istikametinden Arapgir ilçesi istikametine giden O.Ö. (49) yönetimindeki tır ile karşı yönden gelen R.F.D. idaresindeki oto kurtarıcısı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, feci kazada kamyonetin sürücü R.F.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA