Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Tutuklama

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Malatya'da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 17'si tutuklandı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Üç aylık teknik ve fiziki takibin ardından 10'u hedef şahıs olmak üzere 20 şahsa ait adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 17 bin 627 adet sentetik ecza hap, 209,06 gram metamfetamin, 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 860 adet fişek, 4 kök Hint keneviri, 1 adet hassas terazi, 140 bin 160 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 20 zanlıdan 17'si tutuklanırken, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MALATYA