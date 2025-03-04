Malatya\'da Torbacılara Operasyon: 2.868 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

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Malatya'da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 868 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 2 bin 868 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, A.K. gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından A.K. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA