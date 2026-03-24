Malatya\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan M.A. idaresindeki 58 FS 946 plakalı otomobil ile A.C. yönetimindeki 58 ADT 685 plakalı pikap çarpıştı. Kazada M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA