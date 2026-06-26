Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

26.06.2026 13:38
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Malatya'da iki aracın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Adıyaman kara yolu Doğanşehir-Çelikhan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan 51 EC 610 plakalı araç ile 16 BGV 12 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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