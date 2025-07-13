Malatya\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 10.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İnönü Caddesi Büyükşehir Belediyesi önünde meydana geldi. S.Ö. idaresindeki 44 ACE 665 plakalı otomobil ile A.A. yönetimindeki 44 ACK 448 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerden S.Ö. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan M.Ö. ve diğer araçtaki yolcular Z.D. ile S.A. yaralandı.

Araçta sıkışan bazı yaralılar itfaiyenin müdahalesi ile kurtarılırken 112 ambulansı ile hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi .

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA