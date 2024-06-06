Malatya'da trafik kazasında 1'i asker 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da trafik kazasında 1'i asker 3 kişi yaralandı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, Elazığ istikametinden gelen bir cip ile aynı yöne seyreden bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip, karşı şeride geçerek askeri personelin kullandığı bir pikaba çarptı. Kazada, 1'i asker olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi ve yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Malatya İl Jandarma Komutanı da olay yerine gelerek inceleme başlattı.

06.06.2024 16:04
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Malatya'da askerin aracın karıştığı trafik kazasında 1'i asker 3 kişi yaralandı.

Kaza, 13.30 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Bölge Trafik Müdürlüğü önünde meydana geldi. İddiaya göre, Elazığ istikametinden gelen 44 AAT 027 plakalı Nissan marka cip ile aynı yöne seyreden 45 ANC 339 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile savrulan cip karşı şeride geçip askeri personelin kullandığı 44 HB 893 plakalı Toyota marka pikaba çarptı. Kazada, 1'i asker 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Malatya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın'ında olay yerine gelerek bilgi aldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da trafik kazasında 1'i asker 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da trafik kazasında 1'i asker 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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