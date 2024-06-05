Malatya'da traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı - Son Dakika
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Malatya'da traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

Malatya'da traktörlerin karıştığı trafik kazalarını azaltmak ve güvenli bir trafik akışı sağlamak amacıyla, traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı. Programa Vali Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve traktör sürücüleri katıldı. Vali Yazıcı, kent genelinde 30 bin 861 traktör bulunduğunu ve son 3,5 yılda 91 traktör kazasının meydana geldiğini belirtti.

05.06.2024 14:54
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Malatya'da, traktörlerin karıştığı trafik kazalarını azaltmak ve güvenli bir trafik akışı sağlamak amacıyla, traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı.

Ersin

Malatya- Elazığ karayolu İnönü Üniversitesi mevkiindeki uygulama noktasında gerçekleşen programa Vali Ersin Yazıcı'nın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve traktör sürücüleri katıldı.

Programda konuşan Vali Yazıcı, kent genelinde 30 bin 861 traktör bulunduğunu ifade ederek, son 3,5 yılda 91 traktör kazasının meydana geldiğini kazalarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini 166 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Yapılan konuşmalarından ardından sürücülere trafik güvenliği konusunda bilgilendirilmelerde de bulunularak traktör sürücülerine reflektör dağıtımı yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı - Son Dakika

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