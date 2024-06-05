Malatya'da traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

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Malatya'da, traktörlerin karıştığı trafik kazalarını azaltmak ve güvenli bir trafik akışı sağlamak amacıyla, traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı.

Ersin

Malatya- Elazığ karayolu İnönü Üniversitesi mevkiindeki uygulama noktasında gerçekleşen programa Vali Ersin Yazıcı'nın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve traktör sürücüleri katıldı.

Programda konuşan Vali Yazıcı, kent genelinde 30 bin 861 traktör bulunduğunu ifade ederek, son 3,5 yılda 91 traktör kazasının meydana geldiğini kazalarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini 166 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Yapılan konuşmalarından ardından sürücülere trafik güvenliği konusunda bilgilendirilmelerde de bulunularak traktör sürücülerine reflektör dağıtımı yapıldı. - MALATYA